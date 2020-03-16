- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتصالات والتربية تناقشان آلية الربط الشبكي لنظام المعلومات التربوي الموحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365 - عدن
ناقش وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور لطفي باشريف، والتربية والتعليم الدكتور، عبدالله لملس، اليوم، آلية الربط الشبكي لنظام المعلومات التربوي الموحد.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة الآليات الكفيلة لتبادل المعلومات وبيانات الطلاب والمعلمين من إدارة التربية والتعليم في المديرية، مرورا بمكاتب التربية بالمحافظات وحتى الوزارة، وبما يسهم في تسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات.
وأستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه عملية الربط الشبكي وآليات معالجتها للبدء بتفعيل المنصة التعليمية والتي ستسهم في نشر المقررات التعليمية والتربوية الخاصة بالمنهج من أول ابتدائي حتى ثالث ثانوي عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المنصة التعليمية ستكون متاحة أمام الطلاب كافة في ظل توقف في المدارس بسبب وباء كورونا المستجد من خلال ما ستقدمه من دروس المنهج تعليمية .. مشيراً إلى أن المنصة ستوفر دروساً تعليمية تفاعلية مجانية عبر شبكة الانترنت، وسيتم العمل مستقبلا على جعل المنصة تطبيقا مجانيا يتاح للطلبة عبر الهواتف المحمولة واستخدامه من دون الحاجة الى وجود خدمة الانترنت .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات والتربية تناقشان آلية الربط الشبكي لنظام المعلومات التربوي الموحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.