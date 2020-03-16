شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات بدأت بالعاصمة عدن، اليوم، أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة رئيس اللجنة - نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك.

وناقشت اللجنة وضع السياسات العامة لتأمين المخزون الغذائي والبرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية الحملات الرقابية على الأسواق المحلية لضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. Advertisements كما ناقشت اللجنة وضع الخطط والبرامج لتسهيل الحركة التجارية ودخول السلع الغذائية في ظل انتشار وباء كورونا، وما نتج عنه من إغلاق للمنافذ العالمية بما يضمن تأمين المخزون الغذائي. وأكدت اللجنة على أهمية التعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والعمل كفريق واحد مع الجهات ذات العلاقة لحماية وسلامة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على الأسواق والرقابة على السلع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس . وجرى خلال الجلسة بحضور نائب رئيس اللجنة - وكيل وزارة الصناعة علي عاطف وأعضاء اللجنة المكونة من الوزارات والغرفة التجارية والأكادميين وممثلي المجتمع المدني، استعراض جدول الأعمال التحضيري للخطة العامة للجنة.

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