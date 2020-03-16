شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق الانشطة الرياضية في اليمن لتفادي مخاطر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق جميع الأنشطة لمدة أسبوعين توخيا للسلامة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة مخاطر جائحة كورونا.

Advertisements وقضى التعميم بتعليق كافة النشاطات الرسمية والشعبية والمشاركات والتجمعات الشبابية وما في مستواها لمدة أسبوعين تبدأ بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 قابلة للتجديد بموجب ما يمكن أن يصدر عن الوزارة أو مجلس الوزراء . وأهابت الوزارة بكافة القطاعات الشبابية والرياضية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الدولية ذات الاختصاص متمنية السلامة للجميع.

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