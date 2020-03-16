شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اسقطت قوات الجيش الوطني اليوم طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الجوف.



إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في سلسلة جبال صلب، ونجد العتق، جنوب غرب مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، علاوة على تدمير آليات قتالية.

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