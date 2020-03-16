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الوليدي ينفي تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الوليدي ينفي تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن

الخليج 365 - متابعات

نفى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية، الدكتور، علي الوليدي، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن .

 

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وأوضح أن الوزارة تلقت اليوم بلاغاً من مستشفى مصافي عدن تفيد بوجود حالة يعاني صاحبها المصاب بداء السكري من حمى وصعوبة في البلع .. مشيراً إلى أنه تم تكليف فريق من الترصد الوبائي بالوزارة ومكتب الصحة في عدن بشأن فحص الحالة .

 

وأضاف أن تقييم الحالة حسب معايير منظمة الصحة العالمية أظهرت وجود حمى خفيفة إلى متوسطة لدى المريض الذي وصل من جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 مارس الجاري .. لافتاً إلى أن الفريق طلب من المريض كإجراء إحترازي ملازمة منزله وعدم الإختلاط بالناس خلال فترة الحجر التي تستمر أربعة أيام بعد أخذ عينة لفحصها بالمختبر المركزي يوم غدٍ حيث سيجري متابعة حالاته خلال أيام الحجر من قبل الوزارة ومكتب الصحة في عدن.

 

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