وزارة الصحة تهيب بفئات وقوى المجتمع مساندة جهودها في مواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أهابت وزارة الصحة العامة والسكان بكل فئات وقوى المجتمع، والمؤسسات التطوعية والتعليمية والارشادية، والأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد، للتكاتف ومساندة جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع وصوله إلى اليمن .



ودعا جميع المؤسسات والأفراد القيام بواجبهم الوطني والإنساني كلٌ من موقعه، ومساندة الوزارة وفرقها بالمنافذ والمحافظات بالأعمال التطوعية والاسهام الفاعل في إنجاح مهمتها وخططها، وفي مقدمة ذلك توعية المجتمع بطرق وأساليب وإجراءات الوقاية من العدوى.

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وأكدت على الدور المهم والحيوي لوسائل الإعلام المختلفة ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، في هذا العمل، مدركين أن الأدوار الحكومية ليست بديلاً عن دور كل مواطن .. داعياً الجميع إلى عدم التعامل مع الشائعات المظللة، والاكتفاء مع ما تعلنه وزارة الصحة فقط .

وذكرت الوزارة في بيانها أنها تتابع عن كثب أعمال فرقها في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للقيام بدورها في مواجهة فيروس "كورونا" الوبائي قبل وصوله إلى اليمن كما تعمل على التواصل المستمر مع مكاتبها في المحافظات، من أجل القيام بكل المهام والإجراءات المقرة من الوزارة وكذا من منظمة الصحة العالمية.

وأكد البيان أن الوزارة تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء وتوفير كل المستلزمات الوقائية والصحية، والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية كلٌ فيما يخصه، من أجل تنسيق سبل المواجهة الصحية والتثقيفية والتوعوية، وتكامل الأدوار، لنجاح هذه المهمة الوطنية، حرصاً منا على سلامة أبناء شعبنا اليمني.