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عدن - ياسمين التهامي - بعد ايام من اعتقال الامير محمد بن نائف...ولي العهد محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويخرج بتصريح ناري ..."سنضرب بيد من حديد"..."شاهد"





عدن - ياسمين التهامي - بعد ايام من اعتقال الامير محمد بن نائف...ولي العهد محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويخرج بتصريح ناري ..."سنضرب بيد من حديد"..."شاهد" كشف مقطع فيديو سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، وهو يتوعد المتورطين في قضايا فساد بأنه سيتم محاسبتهم مهما كانت مكانتهم. وقال ولي العهد في مقطع فيديو: " لن ينجو أي فاسد.. كائن من كان " ؛ مضيفًا: " لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان سواء كان وزير أو أمير أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب " . وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، قد أقدمت على التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة؛ حيث كشفت عن استغلال عدد 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.







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