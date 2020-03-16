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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:58 مساءً - "عاجل وفي غاية الخطورة" كارثة كبرى في دولة عربية.. الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان وسكان المنطقة في حالة من الهلع والخوف

ابتلعت الأرض السيارات بشكل مفاجئ في مصر بسبب هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات بمدينة العبور. وجاء ذلك بعد انهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، حيث أظهرت عدة صور انهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور، إثر الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات

وسادت حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.



وكانت الأرصاد حذرت من أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

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