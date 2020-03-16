شكرا لقرائتكم خبر عن "عاجل وفي غاية الخطورة" السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتعلن قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس اليمنيين كالصاعقة والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:58 مساءً - "عاجل وفي غاية الخطورة" السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتعلن قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس اليمنيين كالصاعقة

أعلنت السلطات السعودية تعليق كافة الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية. وذكرت وسائل إعلام محلية عن مسؤولون في طيران اليمنية أن المطارات اليمنية ستغلق أبوابها فيما يخص الرحلات المغادرة والقادمة من المملكة العربية 14 يوما كاملة ابتداءً من اليوم الجمعة على أن يستمر الحظر 14 يوما كاملة. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر المغتربين

وأوضح المصدر إلى أن السلطات السعودية بررت الإلغاء بسبب إجراءات خاصة بها بسبب تفشي وباء كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عاجل وفي غاية الخطورة" السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتعلن قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس اليمنيين كالصاعقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على تبأ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.