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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:58 مساءً - وردنا الآن.. بيان عاجل من صنعاء وإجراء خطير قد يتسبب بكارثة للجميع وانتشار “كورونا” في اليمن

تشهد عدن حالة من الرعب، عقب سماح التحالف، الاثنين، ب5 رحلات جوية من مناطق موبوءة بفيروس كورونا لأول مرة في تاريخ المحافظة التي ظل التحالف يسمح لها برحلتين اسبوعيا.

وانتقد ناشطون هذه الخطوة معتبرين اياها محاولة لنقل الفيروس إلى عدن نظرا لحجم الوافدين وغياب الامكانيات اللازمة لفحصهم..

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وكانت وثيقة صادرة عن طيران اليمنية كشفت عن احتمال وصول 5 رحلات جوية من العاصمة المصرية، القاهرة، والعاصمة الاردنية، عمان.

وسجلت مصر والاردن عشرات الحالات لمصابين بالفيروس وسط تكتم شديد بعد تسجيل عشرات الحالات لقادمين من القاهرة وعمان.

وعاشت عدن خلال الايام القليلة الماضية تصعيد غير مسبوق بين السعودية والانتقالي على خلفية مساعي الرياض الاستحواذ على المطار.

وعززت هذه التطورات المخاوف من أن تدفع السعودية نحو اغراق عدن بالفيروس لتحميل الانتقالي الذي نشر قواته في المدينة تباعات الانتشار.

من جانبه أكد مصدر مطلع بصنعاء، ان أحد القرارات التي صدرت اليوم عمل بلاغ إلى النائب العام بما قامت به شركة اليمنية من مضاعفه عدد الرحلات وتهديد لحياة للمواطنين، منوهاً إلى انه لم يتم نشره في الأخبار والوسائل الاعلامية.

وأوضح المصدر ان ما قامت به شركة اليمنية، يعد ضرب بالحائط للقرارات الصادرة عن حكومة صنعاء والالتزام لمقررات حكومة هادي والتحالف السعودي الإماراتي.

وعلى مدى السنوات الـ5 الماضية من عمر الحرب على اليمن ظلت الاوبئة كسلاح بيولوجي للتحالف الذي تقوده السعودية وقد اودى بحياة عشرات الآلاف واصابة مئات الالاف اخرين.

على السياق ذاته اصدر الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء بياناً هاماً اتهم فيه حكومة هادي بجلب الموت لليمن مرة اخرى وهذه المره عبر “كورونا”.

هذا وحصل “نبأ” على نص البيان الصادر عن الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان، اليكم ما جاء فيه:

(( حكومة المرتزقة تجلب الموت لليمن مرة اخرى وهذه المره عبر “كورونا” ))

في الوقت التي تقوم كل دول العالم بتقليص رحلاتها بل واغلاق مطاراتها خاصة للقادمين إليها ، تقوم حكومة المرتزقة التي تسيطر على الجنوب وتتحكم بمطاري عدن وسيئون برفع عدد الرحلات القادمة من مصر والأردن الى ثلاث رحلات اضافية بجانب الرحلتين الأعتياديتين اليوميتين لتصبح عدد الرحلات التي ستصل اليمن ليومنا هذا الأثنين 16 مارس خمس رحلات (ثلاث من مصر وإثنتان من الأردن) في سابقة خطيرة جدا في ظل ما يعانيه العالم من تفشي لوباء كورونا والذي أنهك دول ذات قوة اقتصادية كبرى وبنية تحتية صحية قوية ، والذي يستوجب القيام بكامل الاحتياطات والاحترازات المانعة لدخول الفيروس للبلاد خاصة والله يمن على اليمن بوافر لطفه وحفظه بأن حماها حتى يومنا هذا من هذا الوباء .

ان التهاون واللامبالاة والإجراءات العشوائية التي تقوم بها حكومة المرتزقة سيكون لها عواقب وخيمة وكارثة كبرى لن تستثني احدا في اليمن شماله وجنوبه ، وستفتك اولا بابناء اليمن في المناطق المحتلة الجنوبية قبل الشمالية فهذا وباء لا علاقة له بالتوجهات السياسية ولا الانتماءات المذهبية أو المتاطقية او غيرها اطلاقا ، لذا نحن نحمل حكومة المرتزقة ومن خلفها التحالف بقيادة السعودية والإمارات وامريكا كامل المسئولية جراء هذه الاجراءات الخطيرة وأن اي اصابة وتفشي للمرض في اليمن هم المسئولون عنه ، وندعوهم لإيقاف مثل هذه الإجراءات وأن يتحملوا مسئوليتهم في الحد من الرحلات الجوية ومراقبة المنافذ الحدودية والبحرية التي يسيطرون عليها وفقا للاجراءات والخطوات المتعارف عليها وسيجدون كل الدعم والمساندة من قبلنا كون المسألة تتعلق بحياة وارواح وصحة الشعب اليمني اجمع في جميع محافظات اليمن .

كما اننا ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بدرجة اساسية الى القيام بواجبها والتدخل سريعا لإيقاف هذه الكارثة التي قد تحدث في ظل اللامبالاة واللامسئولية التي تقوم بها حكومة المرتزقة ، وندعو ايضا ابناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة ليكون لهم دورا فاعلا وتحركا ايجابيا تجاه قيادتهم وايقافها عند حدها خاصة وانهم هم الأكثر عرضة للاصابة في حالة انتشر الوباء لا سمح الله .

صادر عن الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان

الأثنين 16 مارس 2020م