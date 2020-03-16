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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:58 مساءً - بشرى سارة..منظمة الشباب للتنمية والديمقراطية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

منظمة الشباب للتنمية والديمقراطية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أطلقت منظمة الشباب للتنمية والديمقراطية موقعها الإلكتروني الجديد على الانترنت ويعد هذا الموقع احد انشطة " مشروع تطوير ادوات وهياكل بناء السلام والتماسك الاجتماعي" يهدف الموقع بدرجة اساسية الى جانب التعريف بالمنظمة وانشطتها الى تقديم المساعدة والدعم التقني لكل الفئات الناشطة في مجال بناء السلام حيث سيوفر الموقع مصدر معلومات متجدد لتطوير ادوات بناء السلام للنشطاء في مجال بناء السلام والمنظمات والاعلاميين.

سيقوم الموقع بتوفير نسخة الكترونية للأدلة الثلاثة التي سيتم انتاجها من قبل المشروع لثلاث فئات مستهدفة وهي المعلمين والمنظمات والمبادرات في مجال حل النزاعات وبناء السلام ، وسيعمل الموقع ايضاً علي نشر المواد والتجارب والخبرات في مجال بناء السلام بما فيها الفيديوهات وانشطة المتدربين المستهدفين من خلال المشروع

ويكمن أهم اهداف الموقع الى تقوية دور الشركاء المحليين من المنظمات والنشطاء في مجال بناء السلام واكسابهم الخبرة من خلال تزويدهم بتجارب من مختلف انحاء العالم. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements

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