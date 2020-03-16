وردنا الان : تخبط حوثي واضح وقرارات عشوائية مربكة بشأن فيروس كورونا .. والجديد تعليق الامتحانات (تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيين : بعتقلون 7 مديرات مدارس في العاصمة صنعاء (الاسماء + تفاصيل صادمة) ضبط شحنة معدات عسكرية إماراتية بميناء ”سقطرى“ كانت في طريقها للمجلس الانتقالي .. الحاويات عليها ملصق شركة أسماك ونقلتها سفينة اداسترا (شاهد صور وتفاصيل) شاهد بالفيديو : تشييع جثمان الشهيد اسعد الخوداني في الساحل الغربي القوات المشتركة تدفن الحوثيين في انفاقهم بالحديدة.. فيديو

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