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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء.. حملة اختطافات طالت 7 مديرات مدارس "تفاصيل مع الاسماء"



شنت جماعة الحوثي ،اليوم الإثنين، حملة مداهمات لعدد من المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء واختطاف 7 مديرات. و حسب مصادر تربوية: تعرضت مدارس حكومية عدة لاقتحام مسلحين حوثيين، يقودهم المدعوان نبيل الكميم ومحمد الشجاع. وأكدت المصادر اختطاف 7 مديرات مدارس بينهن الأستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي والأستاذة امل القياضي مديرة مدرسة مايو". مشيرة إلى اقتياد المختطفات بأطقم عسكرية إلى أماكن مجهولة ودان وزير الإعلام معمر الإرياني حملة اختطافات حوثية، اليوم الإثنين، طالت مديرات مدارس في العاصمة صنعاء. وقال في عدد من التغريدات بتويتر "ندين ونستنكر بشدة جريمة إختطاف مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" صباح اليوم لسبع من مديرات المدارس في العاصمة المختطفة صنعاء.. واعتبر الجريمة الحوثية التي وصفها بالإرهابية، امتدادا لسلسلة اختطافات ترتكبها المليشيا منذ استيلائها على السلطة في صنعاء العام 2015، مشيرا إلى أن ذلك " تحدي صارخ لكل القيم والمعتقدات والاعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت اي ظرف من الظروف وتعدي سافر على كرامة كل اليمنيين". وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية النسوية بإدانة الجريمة والضغط على المليشيا لوقف "الانتهاكات بحق نساء اليمن والاطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة". وتأتي هذه الجريمة بعد أيام على صدور تقارير حقوقية دولية ومحلية بمناسبة يوم المرأة العالمي نددت بجرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء في اليمن. و أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي في 9 مارس الجاري توثيق أكثر من 14 ألف انتهاك ضد النساء ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ اجتياحها صنعاء عام 2014م، مطالبة الحوثيين بالتوقف عن استهداف النساء والأطفال ووقف كافة أشكال الممارسات المنتهكة لحقوقهم.

جديد اب برس​

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