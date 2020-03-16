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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحكومة الشرعية تزف خبر صادما لكافة اليمنيين وتعلن عن وصول كارثة كبرى إلى اليمن "تفاصيل"

زفت الحكومة الشرعية خبرا صادما لليمنيين ، اليوم ، واعترفت بشكل رسمي، بوصول فيروس كورونا، إلى اليمن . جديد اب برس​ صنعاء.. حملة اختطافات طالت 7 مديرات مدارس "تفاصيل مع الاسماء" شاهد : وثيقة تقطع الشك باليقين و تؤكد تورط مسؤول في " الشرعية " في جرائم اغتيال خطباء المساجد بعدن .. "تفاصيل خطيرة" عاجل القبض على عناصر ارهابية تابعة للامارات في سقطرى وبحوزتهم حاوية مدججة بلاسلحة "تفاصيل" تساؤلات بشان مصير مديرات المدارس المختطفات من قبل مليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء "تفاصيل" مصرع احد اجنحة الحوثي وقيادي بارز بتهمة الانقلاب على الحوثيين "تفاصيل" صيد حوثي ثمين يقع بايدي "التحالف و الشرعية "اثناء توجهه الى مأرب . " تفاصيل " حقائق تظهر اسباب اختطاف الاستاذة .صباح القرعي.مديرة مدرسة بلعاصمة صنعاء وهذة ليس المرة الاولى بالنسبة لها تفاصيل في دولة عربية الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان كـــارثة تحدث الهلع ةالخوف مغترب يمني ينتحر: اخبار المغتربين توجع القلب: رسوم الكفالة وظغوط القرارت تزهق ارواح المغتربين اليمنيين لن تتصور الاسباب:ملكة جمال يمنية تقتحم عالم الافلام الاباحية وتكشف عن السبب الصادم الذي دفعها لهذا العمل ..شاهد صور وتفاصيل عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد تحذيرات من فيضانات سدود الأردن مع وصولها للطاقة التخزينية القصوى في سد الكفريين ورد الآن : منذٌ ولد كورونا ، "حادثة مرعبة" تقع في السعودية ... والصحة ترعب الجميع وتعلن عن عدد جنوني وخيالي يٌسجل من ضمن ضحايا كورونا ليومنا هذا فقط اب يقتل ابنتية بعد اعتقالهن من قبل الحوثيين وبعد قتلهن يظهر خبر صادم وفضايح ...تفاصيل عااااجل قرارات مهمة من الجوازات السعودية بخصوص توضيح اهم الاجراءات العاجلة بشأن العمالة الجديدة...تفاصيل مهمة رغم الظورف القاسية رغم المحن.. عاصمة الثقافة تقاوم وتنجح بتخرج 200حافظ وحافظة لكتاب لله تصريح ناري يقطع الشك من اليقين بخصوص ظرب التحالف لمعسكرات وقادات وافراد الجيش الوطني في مأرب والجوب تفاصيل نارية عاجل: التحالف يقصف معسكراً للشرعية في جنوب اليمن وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط وقيادات بارزة تفاصيل عاجلة رئيس السلفادور : كورونا سيقتل 46 مليونا شاهد السعودية تثير الجدل وتنفق 50 مليار دولار لتدعم "قطاع" (تعرف على هذا القطاع ) حسم الجدل.. هذه صورة نتيجة فحص ترمب حول كورونا ​ Advertisements وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ان طواقم الوزارة تتابع عن كثب حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا التي تم رصدها يوم الاثنين. وأضاف الوزير باعوم في تصريح صحفي قبل قليل، ان وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي قام اليوم بزيارة إلى مستشفى مصافي عدن لمتابعة الحالة المشتبه بها . موضحا ان طواقم الوزارة الصحية تتابع الحالة عن كثب. وأوضح وزير الصحة العامة والسكان، ان الوزارة تنتظر نتيجة الفحص وتعمل جاهدة لتطبيق أقصى درجات الرعاية والوقاية الصحية من هذا الوباء. ونفى الوزير ان تكون الوزارة قد تقاعست عن أداء مهامها بهذا الخصوص.

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