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عدن - ياسمين التهامي - سفارة اليمن في مصر : تكشف عن حقيقة اصابة مواطنة يمنية بفيروس كورونا " تفاصيل "



أكدت السفارة اليمنية لدى القاهرة، خلو جميع اليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية من أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أنباء ترددت عن إصابة امرأة يمنية.

واشتبهت السلطات المصرية، الأحد، بإصابة مواطنة يمنية وصلت القاهرة قادمة من سيئون، نتيجة ارتفاع درجة حرارتها، وتم نقلها إلى المستشفى لوضعها تحت الملاحظة.

وقال ملحق شئون المغتربين في السفارة إبراهيم الجهمي، اليوم الاثنين: أطمئن الجميع على سلامة جميع مواطنينا في مصر وخلوهم جميعاً من أعراض كورونا، ولا يوجد ما يدعو للقلق إطلاقاً.

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وأشار، في تدوينات على حسابه في فيسبوك، إلى أن "الوضع في مصر مستقر، والحكومة اتخذت إجراءات وقائية، ولا تصدقوا الشائعات المغرضة التي تهول وتفزع وتقلق".

وأضاف إن الحالة الصحية للمواطنة اليمنية التي وصلت بالأمس (الأحد) مستقرة وهي تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى ولم تظهر عليها أي أعراض.

ولفت ملحق شئون المغتربين إلى أنه يتم الاشتباه بأي شخص تزيد درجة حرارته عن 38 درجة، ويتم وضعه تحت الملاحظة، وفي الغالب قد تكون أسباب ارتفاع درجة الحرارة لأعراض مرضية أخرى.