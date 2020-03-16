شكرا لقرائتكم خبر عن كنوز قريبة منا وفي متناول اليد:خمسة أطعمة يمنية تقوي مناعتك ضد “كورونا“ "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كنوز قريبة منا وفي متناول اليد:خمسة أطعمة يمنية تقوي مناعتك ضد “كورونا“ "تفاصيل"



تعج الاسواق الیمنیة بأطعمة ومأكولات تقوي مناعة

المواطنین ضد وباء كورونا المستجد.

ویعد الاھتمام بالجھاز المناعي والحرص على تقویتھ، من

أھم وسائل الوقایة من فیروس "كورونا" المستجد

(كوفید-19 ،(إلى جانب غسل الیدین بالماء والصابون بشكل

متكرر لمدة 30 ثانیة كحد أقصى، والبعد مسافة متر واحد

من الأفراد.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

Advertisements

والخبر السار أن ھناك أطعمة تعزز من مناعة الجسم، وھي الغنیة بالبروتین والألیاف

والأحماض الأمینیة والبروبیوتیك ومضادات الأكسدة والزنك وفیتامینات "إي" و"سي"

و"أ"، وإلیك 11 صنفا من الأطعمة لتقویة جھازك المناعي، بحسب موقع

"country1037fm ،"لذا كن حریصا على وضعھا في سلة التسوق عند زیارتك

القادمة إلى السوبر ماركت.

"المشھد الیمني" رصد خمسة من أبرز ھذه الاطعمة التي یجب على الیمنیین وضعھا

في موائدھم وھي:

الثوم

یحتوي الثوم على مادة "الألیسین"، التي تحفز خلایا الدم البیضاء وخلایا المناعة

الأخرى لتدمیر فیروسات البرد والإنفلونزا، إلى جانب العدوى الفیروسیة والفطریة

والبكتیریة.

وأفضل طریقة لجني فوائد "الألیسین" ھي بتناول الثوم نیئا، من خلال تقطیعھ أو

مضغھ أو سحقھ، كما ینصح بفرمھ جیدا ووضعھ في صلصة السلطة أو في سلطة

الحمص.

الجوافة

تمتلئ ھذه الفاكھة الاستوائیة بفیتامین ج وفیتامین أ واللیكوبین والألیاف وفیتامین ك.

وتتفوق الجوافة على البرتقال في أنھا تحتوي على نسبة من فیتامین C تصل إلى

.%350

الزبادي

لیس الزبادي مناسبا ولذیذا فحسب ، بل إنھ یساعد أیضا على حمایة جھازك المناعي،

وبما أن الزبادي مصدرا رائع للبروبیوتیك، فإنھ غالبا ما یتصدر قائمة الأطعمة

المعززة للمناعة.

الزنجبیل

یمكنك الاستمتاع بالزنجبیل الطازج من خلال العصیر أو كتوابل، كما أن ذلك الجذر

العطري یشاع استخدامھ في الطھي، ویقوي جھاز المناعة لدیك.

خمسة أطعمة یمنیة تق

العدس

العدس أو ما یعرف بـ"البلسن" سھل الطھي، ویتوافر بألوان متنوعة، بما في ذلك

البرتقالي والأخضر والأسود.

ویفیض العدس بالزنك، وھو معدن ضروري لإنشاء خلایا "تي"، وھي نوع من خلایا

الدم البیضاء التي تساعد على محاربة العدوى.