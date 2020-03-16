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عدن - ياسمين التهامي - الصحة العالمية تصدر قرار القبظ على عابر القارات ومرعب العالم "كورورنا"



زفت منظمة الصحة العالمية بشرى سارة للجميع مؤكدة بأن نحو 80% من المصابين بفيروس كورونا يتعافون دون الحاجة لعلاج خاص.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، ان الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.

ودعت جميع الدول الى تكثيف الفحوصات من اجل حد انتشاره بمختلف دول العالم.

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واشارت، ان كورونا أسوأ أزمة تواجه العالم ، والدول الضعيفة سوف تواجه انتشار الفيروس.

ولفتت، بأن أزمات مثل تفشي فيروس كورونا من شأنها إظهار أفضل أو أسوأ ما في السلوك البشري.

وأوضحت بان المنظمة أرسلت نحو مليون ونصف المليون اختبار إلى أكثر من 120 دولة، مؤكدة بان لا اصابات بين الأطفال كما ان عدد الوفيات في العالم تجاوزت عدد الوفيات بالصين.