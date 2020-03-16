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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيين يتخذون قرار عاجل وإحالة هشام شرف لـ التحقيق بتهمة الخيانة " تفاصبل "



وجه ما يسمى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط، بتوقيف وزير الخارجية هشام شرف عن العمل واحالته للتحقيق.

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وبحسب ما نقلة موقع "أحداث نت" عن مصادر خاصة توجيه "المشاط " جاء على خلفية، اتهام "شرف" بدعم قادة عسكريين محسوبين علي المؤتمر الشعبي العام (جناح صادق أمين أبو رأس وأحمد عفاش)، متهمة بالتواصل مع من اسمتهم "المرتزقة" . مضيفة بأن عدد من أولئك القادة تم القبض عليهم مؤخراً ضمن الخلية التي أعلنت عنها جماعة الحوثي، بتهمة التواصل مع طارق وعمار عفاش، ومدهما بمعلومات خطيرة