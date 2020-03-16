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عدن - ياسمين التهامي - صيد حوثي ثمين يقع بايدي "التحالف و الشرعية "اثناء توجهه الى مأرب . " تفاصيل "

ضربة قاسمة وموجعة للمليشيا : صيد حوثي ثمين يقع بايدي "التحالف و الشرعية "اثناء توجهه الى مأرب .. مستجدات عاجلة "

جديد اب برس​

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شن طيران التحالف المؤيد للشرعية اليوم الأثنين ، غارات مباغتة على تعزيزات ضخمة للميليشيا على طريق مديرية خولان الواقعة شرق صنعاء اثناء توجهها صوب مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات تعزيزات مسلحة لميليشيا الحوثي كانت أرسلتها عن طريق مديرية خولان الواقعة شرق صنعاء للوصول إلى مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، حيث تسعى الميليشيا للالتفاف على قوات الشرعية هناك، وهرباً من استهدافها من قبل مقاتلات التحالف إذا مرت عبر طريق مديرية نهم.

ووفق المصادر، فإن الميليشيا تسعى لفتح جبهة قتال جديدة عبر مديرية خولان المجاورة لمحافظة لمأرب لتخفيف الضغط على عناصرها في مديرية نهم ومحافظة الجوف، وأنها وبعد لقاءات مع بعض شيوخ القبائل المتحالفين معها اتفقت على فتح جبهة قتال جديدة من مناطقهم في أطراف محافظة مأرب مع مديرية خولان، وأنها بدأت بإرسال مقاتلين وأسلحة، وأن مقاتلات التحالف رصدت هذه التحركات واستهدفت التعزيزات ودمرت معظمها، كما قُتل وأصيب عدد ممن كانوا فيها، كما تم قطع الطريق الرئيسي الذي تمر منه.