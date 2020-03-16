شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب المنزلي يقضي على السرطان والسكر وضغط الدم وأمراض القلب (طريقة التحضير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد ماء البصل عديدة على الجسم والبشرة والشعر، تم التعرف أيضا على الخصائص الطبية لماء البصل منذ العصور القديمة. فماذا يفعل ماء البصل؟ وما هي أهم فوائده؟

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فوائد ماء البصل

ماء البصل عبارة عن مستخلص، يتم الحصول عليه اما من مزيج البصل أو عن طريق عصر العصير مباشرة.

هو غني بالفيتامينات والكالسيوم والماغنيسيوم والكروم والحديد والفوسفور. شرب كوب واحد من ماء البصل على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يفعل الكثير للجسم. سوف نقوم بالشرح بالتفصيل عن فوائد ماء البصل في المقال.

ماء البصل له فوائد كبيرة بمعالجة مشاكل بجسم الأنسان. ومنها:

1. يحسن الهضم

ماء البصل يحسن الدورة الدموية وبالتالي يعزز الهضم.

يحتوي البصل على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، يحتوي أيضا على كمية جيدة من الأنسولين، بالإضافة إلى الألياف الغذائية المسؤولة عن البكتيريا الصحية الموجودة في الأمعاء التي تعزز حركة الأمعاء الصحية.

2. يسرع نمو الشعر ويقلل من قشرة الرأس

ماء البصل جيد جدا للشعر لاحتوائه على كميات ضئيلة من الكبريت، وهو واحد من العناصر الغذائية الأساسية في تعزيز نمو الشعر.

أظهرت دراسة أن تطبيق ماء البصل على الشعر وفروة الرأس مرتين بالأسبوع لمدة شهرين يمكن أن يحفز نمو الشعر.

3. جيد لصحة القلب

يساعد ماء البصل على تقليل الكولسترول وبالتالي يمكنه تحسين صحة القلب.

يمنع أيضا ماء البصل من تراكم الدهون في الشريان الأورطي.

4. ماء البصل يساعد في تحسين صحة الجلد

يحتوي ماء البصل على كميات كبيرة من الفيتامينات أ وب وسي، كما أنه غني بالمغنيسيوم والحديد والفوسفور.

يستخدم ماء البصل الممزوج بالعسل كوصفة لتطهير البشرة ومنع الإصابة وظهور حب الشباب.

5. يساعد في تأخير ظهور التجاعيد

مركبات الفلافونويد وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة في ماء البصل يمنع من علامات الشيخوخة المبكرة.

يحتوي ماء البصل أيضا على الكبريت والذي حسب بعض المصادر يمكن أن يعزز أنتاج الكولاجين ويحارب الشيخوخة المبكرة.

6. يساعد في التقليل من مخاطر السرطان

هناك العديد من المركبات المضادة للسرطان في ماء البصل مثل الكيرسيتين، الأنثوسيانين، والكبريت العضوي.

تشير الدراسات العملية المختلفة إلى أن هذه المركبات قد تساعد في علاج عدة أنواع من السرطان.

يعمل كريستين لمحاربة الإجهاد التأكسدي في الدماغ، والألياف تعمل على تقليل خطر الإصابة في سرطان القولون.

7. المساهمة في علاج فطريات الأظافر

أن الخصائص المضادة للفطريات ماء البصل يمكنها محاربة المبيضات البيضاء، الخميرة المسببة للأمراض التي يمكن أن تسبب الالتهابات الفطرية عند البشر.

8. يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

يساعد ماء البصل في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.