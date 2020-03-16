شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ قاتل.. ممارسة هذه العادة المنتشرة في الحمام تؤدي للوفاة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد نستطيع الجزم أن الأغلبية منا قد سمع تحذير من استنشاق بخار الماء لفترة طويلة أثناء الاستحمام، والذي سيؤدي إلى نتيجة مخيفة وهي .. الموت! ينتشر هذا الاعتقاد بشدة، ومع أخر الحوادث المؤسفة بوفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر الشاب “أمين تامر” وانتشار بعض التقارير أن سبب الوفاة هو استنشاق البخار أثناء الاستحمام.. فكان لا بد أن نوضح بعض الحقائق هنا في هذا التقرير.

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الكثير منا سمع هذا التحذير أو قرأ عنه، ويرجع أصحاب هذا الاعتقاد إلى أن استنشاق بخار الماء الذي ينتج عن الماء الساخن أثناء الاستحمام يتسبب في نقص الأكسجين الواصل للدماغ، وبالتالي قد يتسبب في بعض الحالات إلى حدوث الوفاة!

ولكن هل فعلا الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟ الحقيقة أن الجدل حول الاستحمام بالماء الساخن وفوائده وأضراره مستمر، ولكن نحن هنا سنلخص ما الأضرار التي يمكن أن تنتج عنه والتي في الأغلب تشمل:

- جفاف وتهيج البشرة، بسبب الأذى للطبقة الخارجية للجلد ومنعها من الاحتفاظ بالرطوبة، بالإضافة إلى التسبب في الحكة. وأحيانا قد يزيد الأمر سوءا لبعض الحالات الطبية مثل الاكزيما، بسبب جفاف البشرة.

- التأثير على ضغط الدم، فالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يسبب الأمر مشكلة أكبر عندهم.

- بعض الآراء تعتقد أن البخار المتصاعد والرطوبة تؤثر على كمية الأكسجين الواصلة للدماغ، ولكن يظل هناك عدم تأكيد على أن استنشاق البخار يمكن أن يتسبب في الوفاة بشكل مباشر! فهناك العديد من العوامل الأخرى منها وجود مشاكل بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلى نقص الأكسجين وعدم التهوية.