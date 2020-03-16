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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سقطت المراسلة راشيل الحسيني مراسلة قناة الجديد اللبنانية على الأرض وأغمي عليها خلال تغطيتها إجراءات مكافحة كورونا عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط الإعلامية على الأرض، يكشف المقطع المذيع على الهواء موجها سؤالا لها، وعندما همّت بالإجابة سقطت على الأرض. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !! • شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم) • إصابة زوجة مليادير سعودي كبير بفيروس كورونا .. شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..(فيديو) • تخلص من ضغط الدم وعسر الهضم وانتفاخ المعدة بهذة الطريقة السريعة والمشروب اللذيذ • ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو» Advertisements • عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور) • في السعودية .. عرويس وعروسة يذرفون الدموع ويبكون كالأطفال بعد الكارثة التي اصابتهم بسبب فيروس كورونا ..شاهد الفيديو • عاجـــل : أجمل فتاة بالعالم تصاب بفيروس كورونا ..وزوجها المسؤول الكبير يكشر عن أنيابه وينتقم من جميع الشعب ..(صور) ---------------------------- قامت مجموعة من عناصر الأمن اللبناني بنقلها إلى مركز طبي تابع لوزارة الصحة اللبنانية، وأعطيت الإسعافات الأولية هناك، كما تبين من الفحص أن درجة حرارة الإعلامية قد وصلت إلى 38 درجة مئوية، ما ألزم السلطات على التواصل مع الأطقم الطبية لنقلها إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت. تحية لكل صحافي ما أخذ نفس من 6 اشهر لليوم وكل السلامة لمراسلة #الجديد #راشيل_الحسيني #لبنان pic.twitter.com/vf5MdY8niB — R i t a E l J a m m a l (@rita_jammal) March 16, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c20"> تحية لكل صحافي ما أخذ نفس من 6 اشهر لليوم وكل السلامة لمراسلة #الجديد #راشيل_الحسيني #لبنان تحية لكل صحافي ما أخذ نفس من 6 اشهر لليوم وكل السلامة لمراسلة #الجديد #راشيل_الحسيني #لبنان pic.twitter.com/vf5MdY8niB — R i t a E l J a m m a l (@rita_jammal) March 16, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c20">

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