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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..المملكة تباغت الجميع وتثير رعب كل المقيمين فيها وتعلن رسميا اول وفاة لمصاب بفيروس كورونا القاتل..تعرف على جنسية المتوفي بالفيروس القاتل

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