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صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية تصعق حكام هذه البلدان وتؤكد ان فيروس كورونا القاتل سيفتك بمواطني هذه الدول ولن تستيطع ان تفعل شيء ( تعرف على هذه الدول )

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