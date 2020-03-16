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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..السفارة اليمنية في الرياض تغلق ابوابها وتوقف كل المعاملات القنصلية وتصدر بيان عاجل للمغتربين اليمنيين في كل المدن السعودية (صورة + نص البيان )

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