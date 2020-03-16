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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس محمد بن نايف ولا الوليد بن طلال..أمريكا تصعق الملك سلمان وتهز عرش المملكة وتتخلى عن محمد بن سلمان وتفضل هذا الامير ليكون حاكما للسعودية

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