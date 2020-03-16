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الصحة اليمنية تنفي تسجيل حالة إصابة بكورونا في عدن

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نفت وزارة الصحة اليمنية، الاثنين، صحة المعلومات التي تحدثت عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة (سبأ) وكيل وزارة الصحة الدكتورعلي الوليدي، قوله، إن الوزارة تلقت اليوم بلاغاً من مستشفى مصافي عدن تفيد بوجود حالة يعاني صاحبها المصاب بداء السكري من حمى وصعوبة في البلع .. مشيراً إلى أنه تم تكليف فريق من الترصد الوبائي بالوزارة ومكتب الصحة في عدن بشأن فحص الحالة.

وأضاف الوليدي، أن تقييم الحالة حسب معايير منظمة الصحة العالمية؛ أظهرت وجود حمى خفيفة إلى متوسطة لدى المريض الذي وصل من جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 مارس الجاري..

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ولفت إلى أن الفريق طلب من المريض كإجراء احترازي ملازمة منزله وعدم الاختلاط بالناس خلال فترة الحجر التي تستمر أربعة أيام بعد أخذ عينة لفحصها بالمختبر المركزي يوم غدٍ.

وذكر وكيل وزارة الصحة، أنه سيجري متابعة حالاته خلال أيام الحجر من قبل الوزارة ومكتب الصحة في عدن.

وكان مستشفى شركة مصافي عدن شهد في وقت سابق اليوم، حالة من الهلع والخوف، بعد وصول الشخص المريض، حيث أظهرت صور نشرها ناشطون هروب الطاقم الطبي والمرضى إلى خارج المستشفى بعد وصول الحالة مباشرةً.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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