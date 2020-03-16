البرنامج السعودي يستعد لإطلاق حملة للنظافة والإصحاح البيئي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

يستعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإطلاق حملة للنظافة والإصحاح بالبيئي في العاصمة المؤقتة عدن بالتعاون مع صندوق النظافة وتحسين المدينة، تستهدف مختلف مديريات المحافظة .



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ويأتي إطلاق الحملة بعد وصول التجهيزات الخاصة بالحملة والتي تشمل آليات رفع المخلفات ومعدات وحاويات وآليات خفيفة وثقيلة، والتي ستعمل في الحملة التي تستمر على مدى ثلاثين يوماً.

وتهدف حملة النظافة والاصحاح البيئي إلى تحسين الطابع الحضري والحد من التلوث البيئي والصحي، ومن المتوقع أن تسهم الحملة في رفع مستوى أداء صندوق النظافة في عدن لتقديم خدمات أكثر تطور وأعلى جودة للمواطنين اليمنيين.

ويشارك في الحملة نحو ٣٠٠ عامل، ويتوقع أن تزيح الحملة المخلفات بأكثر من ٦٠٠ نقلة، والتي تبلغ ٣٠٠٠ متر مكعب من المخلفات، وتشمل الحملة عدداً من البرامج التنموية المصاحبة والتي سيعلن عنها لاحقاً.