شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق ميناء الوديعة البري ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون أعلن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، إغلاق الميناء ابتداء من أولى ساعات يوم غد الثلاثاء الموافق 17 مارس، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements ودعا المسافرين الى ضرورة التقيد بالتعليمات لتجنب تحمل عناء ومشقة السفر. وأكد الصيعري استكمال جهود وزارة الصحة والسلطة المحلية بحضرموت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تسلل فيروس كورونا للبلاد .. لافتاً إلى انه تم اجراء فحوصات مجانية لقرابة 32 ألف مسافر .. مؤكداً أن جميع نتائج الفحوصات سليمة.

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