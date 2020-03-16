موانئ عدن تقر حزمة اجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

اصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم، تعميم للمدراء والجهات المعنية بالعمليات البحرية والأرصفة والساحات ومحطة عدن الحاويات وميناء الزيت والشركات الملاحية حول الإجراءات الصارمة المتبعة لمجابهة فيروس كورونا.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور محمد امزربه ان الإجراءات تشمل حصر جميع السفن في منطقة المخطاف قبل إدخالها الى الارصفة دون استثناء للتأكد من خلوها من هذا الوباء ومنع انزال البحارة أو تغيير اطقم السفن الا بعد التأكد من قبل مندوبي صحة الموانئ من سلامتهم.

كما اقرت منع صعود اي شخص على السفن المتواجدة في منطقة المخطاف قبل اجراء فحصها من قبل مندوب صحة الموانئ عدن، ومنع استقبال أي ركاب قادمين من الموانئ الأخرى وتسهيل مهام مندوبي الصحة للقيام بواجبهم في تنفيذ الاجراءات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.