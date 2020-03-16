تشغيل غرفة عمليات بتعز وتوفير أجهزة مراقبة لمداخل المدينة تحسبا لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أقر اجتماع موسع بمحافظة تعز اليوم تشغيل غرفة عمليات مركزية لمواجهة فيروس كورونا واعداد خطة متكاملة لكل جهة صحية واحتياجاتها والاستفادة من كوادر كلية الطب بجامعة تعز وتوفير أجهزة مراقبة في مداخل المحافظة.

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كما أقر الاجتماع تجهيز مواقع للحجر الصحي والتشديد على النقاط العسكرية والامنية في اداء مهامها والحد من الازدحامات في الاسواق العامة وغيرها من اماكن التجمعات واشراك كل الفعاليات المجتمعية بما فيها المساجد في نشر التوعية في اوساط المواطنين بخطورة الوباء ووسائل انتقال العدوى وطرق الوقاية منه.

وفي اللقاء الموسع لمناقشة خطة الاستجابة الطارئة لمقتضيات الطوارئ لمواجهة وباء كورونا استعرضت وكيل المحافظة للشؤن الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق تفاصيل الخطة والجهات المشاركة فيها والمهام التي ستوكل اليها على ضوء الاجتماع الطارئ لمهامها.