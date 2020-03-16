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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الترتيبات العاجلة لمواجهة أي إصابات محتملة بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365 - عدن
ناقش اجتماع بمحافظة عدن عدد من الإجراءات لمواجهة أي طارئ بشأن فيروس كورونا والخطط اللازمة للتعامل مع أي احتمالات.
وفي الاجتماع الذي ضم مدراء المديريات ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني اكد محافظ عدن احمد سالم ربيع على تظافر الجهود مع اي احتمالات وتهيئة المجتمع من خلال نشر الوعي الصحي والتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية محاربته والحد من انتشاره.
وطالب من الصحفيين ووسائل الاعلام توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير صحيحة عن الفيروس وتجنب الاشاعات وتوحيد الجهدين الرسمي والشعبي لمواجهة هذا الفيروس الذي بات يهدد الجميع.
وفي الاجتماع تطرق مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش الى الترتيبات والاجراءات التي اتخذها المكتب وادارة الترصد الوبائي وفرق الاستجابة الصحية في متابعة وتقصي الحالات عبر المسافرين القادمين الى عدن ..داعيا الى ضرورة اعداد خطة عمل مشتركه من الجهات ذات العلاقة والبدء في العمل الميداني والابتعاد عن المناكفات والتهويل.
واكد المجتمعون على ضرورة عقد ورشة عمل تدريبية عاجله لاعداد خطة للتوعية تشترك فيها ادارة الصحة والاصحاح البيئي والترصد الوبائي.
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