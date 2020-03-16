شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة: نتابع حالة مشتبه إصابتها بـ “كورونا" في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات قال وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، الاثنين، إن طواقم الوزارة تتابع عن كثب حالة اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، تم رصدها صباح اليوم، في مدينة عدن.

Advertisements ونقل المركز الإعلامي لوزارة الصحة، قول "باعوم"، إن مكتب الصحة في مدينة عدن بعث بوكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي إلى مستشفى المصافي لمتابعة الحالة. وأكد الوزير وأن طواقم الوزارة الصحية تتابع الحالة عن كثب. ونفى وزير الصحة ان تكون الوزارة قد تقاعست عن أداء مهامها، مؤكداً ان الوزارة تعمل جاهدة لتطبيق أقصى درجات الرعاية والوقاية الصحية من هذا الوباء.

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