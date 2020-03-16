تدشين الاختبارات الدولية للحاسوب لخريجي المعهد العام للاتصالات فرع سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

دشن بالمعهد العام للاتصالات التابع للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي وصحراء حضرموت اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بعد اجتياز الدورات العلمية والعملية الخاصة بذلك.



والتي شارك فيها (1000) متدرب ومتدربة من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص على مدى 8 اعوام مقسمين على 60 دورة تدريبية في مجال الحاسوب.

حيث تاتي هذه الاختبارات لرعاية ودعم من وكيل محافظة حضرموت لشؤن مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري لمساعدة الطلاب والتخفيف عنهم التكاليف الباهضه في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي حفل الافتتاح اشاد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات محافظة حضرموت الوادي والصحراء المهندس حسن جمعان باحارثة بدور المعهد في تقديم مثل هذه الدورات ومحو امية الحاسوب عن كثير من ابناء حضرموت والجهود المبذولة من ادارة المعهدوتفانيها في تقديم الافضل دائما منوها باعتماد المعهد للشهادات الدولية ايضا في مجال الشبكات والبدا في ذلك قريبا مع كوادر واكاديمي جامعة سيئون حاث الطلاب لتطبيق ما اخذوه في حياتهم العملية والتعليمية ونشر العلم على مستوى الاسرة والمجتمع للاستفادة الكامله .

شاكرا الوكيل عصام الكثيري على الدعم الا محدود للتعليم بالوادي.

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بدوره اشاد مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني محبوب امان بالمعهد وما يقدمه من خدمات للطلاب من العلوم والمعارف .مثمنا دور الطلاب على حرصهم وتفانيهم لخوض مثل هذه الاختبارات المهنية التي تثبت احقيتهم في التوظيف مستقبلا كون الشهادة مطلوبه في اغلب المجالات وصارت شرط من شروط التوظيف الحديث متمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم.

وأوضح المهندس/ياسر صالح سلمي مدير المعهد بسيئون إن الاختبار تجرى للمرة الثانية بعد توقف 5 سنوات بسبب ارتفاع قيمة الاختبارات و عدم قدرة الطلاب على القيمة الفعلية للاختبارات والتي تصل الى 70$ .

شاكرا جهود الوكيل عصام الكثيري لدعمه السخي للنشئ والشباب في مجال التعليم وخصوصا التعليم التكنولوجي ودعمه الامحدود وتشجع كثير من الطلاب بالانخراط في الاختبارات لنيل الشهادة الدولية .

واشار سلمي ان المعهدالعام للاتصالات سعى ويسعى دائما لتقديم مثل هذه البرامج النوعية والتي توفر للمتدربين عناء السفر الى خارج سيئون وذلك عقب اعتماد المعهد كمركز معتمد من قبل شركة " سبكتو " (SPECTO) الأردنية الحاصلة على امتياز نشر الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بالشرق الاوسط .

حيث بلغ عدد الطلاب الراغبين في الاختبارات الدولية 50 طالب وطالبة من جميع مناطق الوادي والصحراء مقسمين على فترتين .

واشار سلمي ان الاختبارات المقررة للطلابان عددها 7 اختبارات كل اختبار يحتوي على 36 سؤال . وبلغت نسبة النجاح 92% وهي ماستساعد المتدربون على الحصول على شهادة المنظمة العلمية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والتي تؤهلهم للعمل داخل وخارج اليمن .

حضر تدشين الاختبار المهندس / رائد جعفر بارجاء – رئيس شعبة السنترال بالمؤسسة العامة للاتصالات ومدرب معتمد دولي في المعهد لدورات شركة سيسكو العالمية في مجال الشبكات.