وردنا الان : في غاية الخطوره "تركيا" تفجر مفاجأة مزلزله وتفاجئ العالم وتعلن قبل قليل عن كارثة ستقتل الملايين بسبب "كورونا"..(تفاصيل خطيرة)

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت زوجه رئيس الوزراء التركي، في خطابًا مرعبًا للتركيا والعالم حول وضع فيروس كورونا في بلادة

ليوم امس السبت، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): «سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى -ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات».

وحذر رئيس الوزراءالتركي، من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة في تركيا لا تزال «على بعد بضعة أسابيع» وأن العديد من العائلات: «ستفقد أحباءها قبل الأوان» بسبب الإصابة بالفيروس المميت «استعدوا لفراق أحبائكم».

ووصف رئيس الوزراء. كورونا بالوباء العالمي وبأنه «أسوأ كارثة صحية منذ أجيال» وسيستمر في الأشهر المقبلة. دولة عظمى تفاجئ العالم وتعلن قبل قليل عن كارثة ستقتل الملايين بسبب كورونا

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