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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للمسرح بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
انطلقت مساء امس بمدينة المكلا فعاليات " المهرجان الوطني للمسرح " في نسخته الثانية، ينظمه مكتب الثقافة بساحل حضرموت وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.
وستستمر فعاليات المهرجان حتى الـ ٢١ مارس الجاري، بمشاركة ست فرق من مختلف المحافظات.
وفي كلمة السلطة المحلية اكد وكيل المحافظة الدكتور سعيد العمودي، أهمية دور المسرح في توعوية الشعوب.. داعيا إلى تفعيل المسارح في المدارس والجامعات لإبراز المواهب، وايصال رسالة هادفة للمجتمع.
وشهد اليوم الأول للمهرجان، إقامة مسرحية لفرقة معهد الفنون الجميلة بعدن تحت عنوان " أريد أن أحلم "، تحكي المسرحية عن معاناة المواطن البسيط في عجزة عن إيجاد سبل العيش الكريم، وتناقش المسرحية من خلال المشاهد والكلمات ضرورة محاربة الفساد.
كما أقيمت ندوة تقييمية شارك فيها أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أبوبكر الحامد، وأستاذ الأدب العربي بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالقادر باعيسى.
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