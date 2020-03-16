شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مغادرة 88 لاجئا صوماليا من عدن الى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات غادر اليوم عبر ميناء عدن 88 لاجئاً صوماليا، ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

Advertisements ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الاحمر، ليتم نقل اللاجئين لاحقا كلا حسب مسكنه الى عموم المقاطعات الصومالية. وكان مركز الملك سلمان قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م.

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