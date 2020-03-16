لقاء تشاوري في عدن يناقش أداء صناديق النظافة في المحافظات المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 - عدن ناقش اللقاء التشاوري الأول لصناديق النظافة والتحسين في المناطق المحررة، الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، آليات العمل المشتركة الهادفة إلى تطوير الأداء في مجال النظافة .

Advertisements وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإرادية والمالية للصناديق والصعوبات التي تعترض عملها والإحتياجات المطلوب توفيرها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه . وأوضح المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن، المهندس، قائد راشد أنعم، إن الهدف من هذا اللقاء وضع رؤية مشتركة تهدف تطوير الأداء في مجال النظافة والتحسينات بالمحافظات المحررة ولرفع وتعديل رسوم تحصيل عائدات النظافة.

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