مناقشة استعدادات محافظة أبين لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - أبين

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أبين الدكتور جمال امذيب، استعدادات مواجهة فيروس كورونا في أبين.



وشدد الحامد، رفع مكتب الصحة والطواقم الطبية الجاهزية في المستشفيات والمراكز الصحية تحسباً لاستقبال أي حالات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا لا سمح الله.

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من جانبه أكد الدكتور امذيب، رفع جاهزية فرق الاستجابة وتجهيز مركز الترصد الوبائي، وأنه تم إبلاغ الجهات الرسمية في المحافظة والمديريات بشأن تكثيف برامج التوعية بخصوص كورونا بين أوساط المواطنين .. مشيراً إلى أن قيادة محافظة أبين بصدد تدريب فريق متخصص وإنشاء محجر صحي لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس.

وفي السياق، عقد اجتماع موسع برئاسة مدير مكتب الصحة في أبين الدكتور جمال امذيب، ضم مدير الرعاية الصحية الأولية ومدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي ومدير إدارة الترصد والإنذار المبكر ومدير غرفة العمليات والطوارئ ومدير المنشآت الخاصة بمحافظة أبين، جرى خلاله مناقشة استعدادات الترصد والإنذار المبكر لوباء كورونا وخطة مواجهته.

وشدد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة تأهيل الأطباء والعاملين الصحيين في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، وكذا تأهيل فرق الاستجابة بمديريات أبين في مجال التدابير العلاجية لوباء كورونا .. لافتين إلى أهمية توعية المجتمع عبر مكتب الأوقاف والإرشاد والمدارس والمجالس الأهلية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.