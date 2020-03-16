- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المنطقة العسكرية الثانية" يلقي محاضرة توجيهية بمعسكر كوارتز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ضمن خطة و أنشطة شعبة التوجيه المعنوي بقيادة لتنفيذ توجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني والذي أطلق على هذا العام بعام الضبط والربط العسكري .
نفذ صباح اليوم فريق التوجيه المعنوي نزول ميداني إلى معسكر كوارتز بمديرية غيل باوزير لإلقاء محاضرة متنوعة في المفاهيم والإرشادات العامة للجنود في قيادة المعسكر .
حيث بدأ الحديث من قبل المحاضرين بالتوعية عن اهم أسباب هدم الشخصية العسكرية وضرورة الإبتعاد عن المسببات لها وجعل من شخصية العسكري محترمة قوية وخلق هيبة له .
لتتواصل عملية الإرشادات في المحاضرة للجنود وضرورة الحرص ورفع اليقضة والحس الأمني وعدم التهاون في التفتيش وحسن التعامل مع المواطنين وتثبيت الصورة الحسنة لقوات النخبة لدى المواطنين .
واختتمت المحاضرة بتنبيهات هامة وخاصة فيما يتعلق بهدم المعنويات من خلال إستغلال البعض لرسائل تعطي للعدو العظمة والتقديس التي لاتساوي شي امام معنويات الجندي في قوة النخبة الذين أثبتوا للعالم أجمع ماذا تمثل هذه النخبة للمجتمع الدولي وماهي المنجزات التي حققوها في ظروف قاهرة وزمن قياسي .
كانت هذه تفاصيل خبر "المنطقة العسكرية الثانية" يلقي محاضرة توجيهية بمعسكر كوارتز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.