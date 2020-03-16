"المنطقة العسكرية الثانية" يلقي محاضرة توجيهية بمعسكر كوارتز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ضمن خطة و أنشطة شعبة التوجيه المعنوي بقيادة لتنفيذ توجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني والذي أطلق على هذا العام بعام الضبط والربط العسكري .

نفذ صباح اليوم فريق التوجيه المعنوي نزول ميداني إلى معسكر كوارتز بمديرية غيل باوزير لإلقاء محاضرة متنوعة في المفاهيم والإرشادات العامة للجنود في قيادة المعسكر .

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حيث بدأ الحديث من قبل المحاضرين بالتوعية عن اهم أسباب هدم الشخصية العسكرية وضرورة الإبتعاد عن المسببات لها وجعل من شخصية العسكري محترمة قوية وخلق هيبة له .

لتتواصل عملية الإرشادات في المحاضرة للجنود وضرورة الحرص ورفع اليقضة والحس الأمني وعدم التهاون في التفتيش وحسن التعامل مع المواطنين وتثبيت الصورة الحسنة لقوات النخبة لدى المواطنين .

واختتمت المحاضرة بتنبيهات هامة وخاصة فيما يتعلق بهدم المعنويات من خلال إستغلال البعض لرسائل تعطي للعدو العظمة والتقديس التي لاتساوي شي امام معنويات الجندي في قوة النخبة الذين أثبتوا للعالم أجمع ماذا تمثل هذه النخبة للمجتمع الدولي وماهي المنجزات التي حققوها في ظروف قاهرة وزمن قياسي .