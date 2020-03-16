المشتركة تُحول أنفاق الحوثيين بالحديدة إلى مقابر لعناصرها المتسللة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تكبدت المليشيات الحوثية “اليوم الإثنين” خسائر بشرية ومادية فادحة ، فضلًا عن خسارتها الرهان على إستراتيجية حفر الأنفاق لتنفيذ تسللات صوب المناطق المحررة في جبهات الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر ميداني للقوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقية دفعت بالعشرات من عناصرها الى أنفاق ومخابئ مستحدثة في مزارع المواطنين شرق منطقة الجاح الإستراتيجية في ذات المديرية ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية ومحاولاتها البائسة باختراق خطوط التماس والتقدم صوب المناطق المحررة.

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وأضاف المصدر أن وحدات الإستطلاع في القوات المشتركة رصدت تجمعات المتسللين ومخازن أسلحة لحظة تسليحهم منها لتنفيذ التسلل وسرعان ماتم دكها بضربات مباشرة.

وأكد المصدر أن مدفعية القوات المشتركة سددت ضربات مركزة حققت أهدافها بدقة عالية ودفنت معظم المتسللين داخل تلك الانفاق والمخابئ فيما لاذ الناجون بالفرار ،كما تم تفجير ثلاثة مخازن أسلحة وتدمير جرافة( شيول). هذا ووثق استطلاع القوات المشتركة تصوير جوي للحظة دك المتسللين في أنفاقهم وفرار البقية وتفجير مخازن الذخيرة والجرافة.

وكانت المليشيات الحوثية تلقت نهاية الشهر الفائت صفعة مماثلة في ذات المنطقة.