شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعلن عن دعم جهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعم جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاقية الرياض.



ودعت الولايات المتحدة، أطراف الاتفاقية إلى تجاوز خلافاتهم وتنفيذ الإتفاقية دون تأخير لمصلحة جميع اليمنيين.

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