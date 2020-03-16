أبو عامر: شعبنا يراهن على قواتنا المسلحة ولن تخيب آمالهم.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

في اطار التفقد المستمر لافراد قواتنا المسلحه في كافة نقاط التماس في محافظة ابين اطلع قائد اللواء الثاني عشر صاعقة العميد علي عبدالله شايع ابو عامر على جاهزية اللواء القتاليه وخلال جولته تفقدالعميد ابو عامرتموضع انتشار قوات اللواء بمحور ابين و وقف علئ احوال الافراد المرابطين في مواقع الشرف والتضحية والنضال .



كما استمع اللواء ابو عامر خلال جولته التفقديه الئ ملاحظات اركانات اللواء وقادة الكتائب خلال اجتماع ظم جميع ضباط اللواء حيث تركزت النقاشات حول اهميه رفع الجاهزيه القتاليه لدى جميع منتسبي اللواء.

وفي كلمته التوجيهية التي القاها امام افراد وظباط اللواء وقيادة معسكر اللواء بزنجبار، نقل في مستهلها تحيات الاخوين الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الاعلى للقوات المسلحه الجنوبيه (حفظه الله ) واللواء احمد سعيد بن بريك القائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعيه الوطنيه الئ كافة منتسبي اللواء من ظباط و افراد، مؤكدا لهم ان قيادة المجلس تولي هذا اللواء وغيره من الالويه اهمية خاصة لما يتحملونه على عاتقهم من مهام امنيه و عسكرية جسيمه و اشار العميد ابو عامر في كلمته الى ان جنوبنا الغالي يمر اليوم بظروف صعبة وحرجه تتطلب منا جميعاً الالتفاف حول قيادتنا الحكيمة في المجلس الانتقالي بقيادة الاخ الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي التي لا تالو جهداً في الوصول بشعبنا الى بر الامان.

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واضاف ان شعبنا اليوم يضع كل ثقتة فينا نحن الذين في الميدان و نحن لن نخذل ثفتهم معاهدين الله و معاهدين شعبنا و قادتنا بان نكون عند مستوئ هذه الثقة وعلئ استعداد بان ندفع حياتنا ثمنناً لتحقيق اهداف شعبنا وتطلعاته في نيل التحرير والاستقلال.

و جدد العميد ابوعامر التزام وحدته العسكريه بتنفيذ اتفاقية الرياض بحسب اوامر قيادتنا السياسيه و العسكريه والالتزام بالتهدئه رغم تعنت الطرف الاخر المتمثل بالاخوان واستفزازاتهم المتكرره والذين مازالوا يرفضون تنفيذ الاستحقاقات التي عليهم .

هذا وقد شملت زيارة العميد ابو عامر الاطلاع على محور ابين ومناطق التماس مع مليشات الاصلاح.