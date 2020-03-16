الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لسرب طائرات معادية في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت اليوم من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية F15 في سماء محافظة الجوف.

وأوضح العميد سريع أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات المعادية التابعة للعدوان بعدد من صواريخ فاطر1 وأجبرتها على المغادرة من سماء محافظة الجوف دون تنفيذ أي أعمال عدائية.