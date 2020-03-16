شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المشاهير العرب والأجانب يفاجئون الجميع بإطلالات غريبة ويرتدون كمامات هي الأغلى في العالم..شاهد صور جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤثر فيروس كوروناعلى مختلف القطاعات ولا يقتصر تأثيره على القطاع الصحي فقط، فمن أكثر القطاعات تضرراً صناعة السينما والأفلام بجانب صناعة الموضة لذلك يظهر النجومالعرب ونجوم هوليوود في إطلالات غريبة بالكمامات وخلال حملات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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النجوم العرب وكورونا

بحسب (ليالينا) حرص عدد من المشاهير العرب على مشاركة صورهم في الشارع أو خلال رحلاتهم الأخيرة وهم يرتدون الكمامات للتأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم تبادل القبل وغيرها لتجنب نقل العدوى مثل راغب علامة ونيكول سابا وحتى السيدة فيروز.



في حين شارك آخرون في حملات للتوعية بضرورة البقاء في المنزل واعتماد طرق العزل المنزلي للحفاظ على سلامة الأفراد مثل نوال الزغبي وميريام فارس وإليسا حيث حرصت كلاً منهن على تقديم نصائح للجمهور لتجنب كورونا.



نجوم هوليوود وفيروس كورونا

تأثرت صناعة السينما في هوليوود بانتشار فيروس كورونا خاصة مع الإعلان عن إصابة النجم توم هانكس وزوجته بالفيروس بعد العودة من رحلة في أستراليا ودخوله إلى الحجر الصحي.

من أغرب الطرق التي اتبعها النجوم للحفاظ على سلامتهم كانت طريقة عارضة الأزياء نايومي كامبل والتي حرصت على ارتداء زي طبي واقي بجانب الكمامة حتى أنها غطت شعرها ولم يعد ظاهراً إلا وجهها فقط.

أغرب كمامات النجومفي حين ظهر بعض النجوم في كمامات غريبة مثل جويل التي اختارت كمامة مرصعة بالأحجار الكريمة وهو نفس أسلوب الكمامات الذي اختاره مقدم البرامج الشهير ستيف هارفي.

شاهدوا صور النجوم العرب والأجانب بعد ارتداء الكمامات

