شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تمسك بيد متحرش وتمضي به إلى مكان آمن وكاميرا المراقبة ترصد مشهد صادم.. شاهد كيف كانت النهاية بعد وصول أحد جيرانها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو أنه تم التقاطه في إحدى الدول الإفريقية، لسيدة، تحرش بها شاب أثناء مروره بجوارها في أحد الشوارع. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ وأظهر المقطع إمساك السيدة بالشاب المتحرش فيما أبرحته ضرباً عقاباً له على فعلته، وهي تصيح وتسأله عن سبب لمسها والتحرش بها وسط الشارع. وفي نهاية المقطع خرج شخص – بدا أنه أحد جيران السيدة – ليبدأ في تناوب الضرب معها وتلقين المتحرش درساً قاسياً من خلال تبادل اللكمات على وجهه.

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