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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة.. كارثة كبرى في دولة عربية.. الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان وسكان المنطقة في حالة من الهلع والخوف

ابتلعت الأرض السيارات بشكل مفاجئ في مصر بسبب هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات بمدينة العبور. وجاء ذلك بعد انهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، حيث أظهرت عدة صور انهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور، إثر الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: جورج قرداحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مزلزلة: هذا ما يحدث داخل فضائية MBC.. (فيديو) بعد موجة الاعتقالات الواسعة..إنقلاب مفاجئ بالسعودية وولي العهد يدك"سلمان بن عبدالعزيز" بالسجن ويقترب كثيراً من العرش؟!..(تفاصيل) في غاية الخطورة.. كارثة كبرى في دولة عربية.. الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان وسكان المنطقة في حالة من الهلع والخوف ليس هيثم قاسم ولا جواس..بطل جنوبي يثلج صدور الشمالين والجنوببين بعمل شجاع لم يسبق ان فعله او اي قائد عسكري ..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي الشجاع الحادثة التي قلبت الامور راسا على عقب ..ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر بعد وقوعه في هذا الفخ المرعب والشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يرقصون فرحا رسميا ..هذه هي العاصمة العربية الوحيدة الخالية من فيروس كورونا القاتل والمقيمين فيها يرقصون فرحا بعد الاعلان رسميا عن خلوها من الفيروس الذي لا يرحم ليست القوات الروسية او قوات بشار الاسد..أكبر مسؤول تركي يصعق الشعب التركي بهذا الاعتراف الصادم الذي هز تركيا وجعل كل الاتراك يبكون من شدة الخوف والقهر ليست من دول الخليج ولا مصر..دولة عربية تباغت الجميع وتسحب مواطنيها المقيمين في المملكة بسبب الاجراءات القاسية ضد المصابين بفيروس كورونا..لن تصدق من هي هذه الدولة 7 دول تسمح للمرأة بالزواج باكثر من رجل، وهذه الدولة الوحيدة في العالم تسمح للمرأة ان تتزوج مجموعة من الاخوة مرة واحدة..والمفاجئة لمن ينسب الطفل اذا انجبت المرأة وردنا قبل قليل..عيدروس الزبيدي يصعق كل ابناء الجنوب ويياغتهم بمنح هذه الشخصية الانتهازية من ابناء الشمال منصب محافظ لمحافظة عدن ( صورة + الاسم )

ليست من دول التحالف ولا أمريكا ولا بريطانيا او روسيا..دولة عظمى تباغت الجميع وتتدخل بكل قوة لانقاذ اليمنيين شمالا وجنوبا رغم انف الرئيس هادي والحوثي والزبيدي ابنة الملك سلمان تسبب الحرج لوالدها ولكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة بعد اقدامها على عمل غير لائق في العاصمة الفرنسية ( لن تصدق ماذا فعلت ابنة الملك سلمان ) كل اليمنيين يلعنون هادي والحوثي والزبيدي..كارثة كبرى اشد فتكا وخطرا من فيروس كورونا القاتل، والرعب والهلع يسيطر على كل اليمنيين ولا احد يرغب في انقاذهم طريقة فريدة لجأ اليها شخص يمني لمحاربة فيروس كورونا القاتل واضحكت الرئيس الصيني وكل زعماء العالم واشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة مؤلمة ) Advertisements في غاية الاهمية..اشهر طبيب صيني يباغت الجميع وينصح كل افراد الاسرة بتناول هذه الوجبة ولو مرة واحدة في اليوم وستحميهم من فيروس كورونا القاتل اشهر فنانة خليجية تصعق كل نساء الخليج وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا العمل الصادم لحماية نفسها واسرتها من فيروس كورونا القاتل ( صورة صادمة ومقززة ) سكان العالم يمسكون على قلوبهم ويبتهلون الى الله ان ينقذهم ويخلصهم..اعلان امريكي رسمي لوقف فيروس كورونا القاتل ومنعه من الانتشار والقضاء على الجنس البشري فيروس كورونا القاتل لا يفرق بين صغير وكبير..والنجم الارجنتيني ميسي وأطفاله في الحجر الصحي ويكتب رسالة ابكت الجميع ( نص رسالة ميسي + صورة مؤلمة ) بتوجيهات صارمة من ولي العهد السعودي ..القبض على عدد من كبار ضباط الجيش السعودي بعد قيامهم بعمل فاضح ومحرم شرعا صعق السعوديين وهز اركان المملكة ليس بسبب كورونا او اعصار التنينين: السعودية تشهد الان حدث مزلزل وصادم والآلاف يغادرونها بشكل عاجل..والذعر والهلع ينتشر بين السعوديين وهذا هو السبب الصادم ليست الصين ولا أمريكا ..هذه الدولة العربية هي التي تسببت في نشر فيروس كورونا القاتل وسببت الهلع والخوف للعالم بأكمله ( لن تصدق من هي تلك الدولة ) خطير جداً.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد احذفها فوراً اذا كانت موجودة على هاتفك .. اليكم 4 تطبيقات تتجسس على جميع محادثات الواتسآب في جوالك.. شاهد بريطانيا تفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان " وجميع أمراء المملكة السعودية.. وتكشف المعلومة الخطيرة التي تم تسريبها من قبل المخابرات والتي كان يمتلكها "خاشقجي".. (تفاصيل صادمة) شاهد.."عاصفة التنين" تُغرق مصر وتقتلع كل شيئ أمامها .. الأهرامات عادت لـ”فرعون” وعروس نُقلت بـ”جرافة”(فيديوهات + صور صادمة) وردنا قبل قليل ...السلطات الأمريكية تباغت الجميع وترعب كل الحكام العرب وتزلزل عروشهم وتوجه اخطر اتهام لهذا الحاكم العربي وتصيبه بالرعب والهلع الصين ترعب سكان العالم ..وتكشف امر جديد عن فيروس كورونا سيصيب الناس بالجنون ويجعلهم لا يستطيعون النوم خوفا على عائلاتهم عاجل وفي غاية الخطورة.. السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتعلن قرار رسمي وكارثي نزل على رؤوس اليمنيين كالصاعقة شاهد.. قناة إلـ"بي سي أي" تفجر مفاجاة مدوية وتكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت.. (فيديو صادم) الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات

وسادت حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.



وكانت الأرصاد حذرت من أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

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