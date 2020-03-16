شكرا لمتابعة خبر عن ليس هيثم قاسم ولا جواس..بطل جنوبي يثلج صدور الشمالين والجنوببين بعمل شجاع لم يسبق ان فعله اي قائد عسكري يمني..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي الشجاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس هيثم قاسم ولا جواس..بطل جنوبي يثلج صدور الشمالين والجنوببين بعمل شجاع لم يسبق ان فعله اي قائد عسكري يمني..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي الشجاع

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