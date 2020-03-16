محافظ عدن يطلع على إستعدادات المختبر المركزي إجراء فحوصات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إطلع محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، اليوم الإثنين، على إستعدادات المختبر المركزي في مستشفى الجمهورية لاجراء الفحوصات اللازمة للحالة التي يشتبه بانها حملة لوباء كورونا من خلال الاختبارات المتوافره كاختبارات البولوچية الجزئية BGR او المحاليل الربيتكس التي وفرتها منظمة الصحة العالمية ووزارن الصحة العامة والسكان بالاضافة الى الحاضنة المخبرية..



وأستمع محافظ عدن من مدير عام المختبر، الدكتور سالم مدرم إلى شرح حول استعداد تام للعمل وعلئ مدار، الساعة متى توفرت احتياجاته من الموازنه التشغيلية .

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من جانبه اشاد الدكتور محمد الربيد نائب مدير، عام مكتب الصحة بعدن بالجهود التي تبدلها قيادة وكوادر المختبر، في تقديم الخدمات المجتمعية منوه الئ ضرورة توجيه الدعم للمختبر خاصة وانه سيقوم بدور فاعل في بالكشف على الحالات التي يشتبه في ححلها لفيروس كورونا..

فيما أكد محافظ عدن دعمه الكامل للمختبر، الذي يعول عليه الكثير والدور الرئيس في مواجهة هذه الجائحة في وصولها الى بلادنا من خلال تعاملها المباشر مع الحالات التي قد تصل الى بلادنا حاملة للوباء .

ونوه المحافظ انه سيبحث مع المنظمات الدولية عملية البحث عن دعم عاجل في هذه المرحلة لتغطية احتياجات المختبر الانية بالاضافة الى دعمه بكل مايلزم من قبل المحافظة..