إغلاق ميناء الوديعة البري ابتداءً من فجر الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - الوديعة

اكد مطلق الصيعري المدير العام لميناء الوديعة البري انه تنفيذاً لقرار الحكومة بخصوص الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2020/3/14 بالرياض، وتعميم دولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتعميم معالي وزير النقل، بخصوص الاجراءات الوقائية لمرض كورونا، وما يخص الموانئ البرية فقرة القرار رقم (2) التي تنص على إغلاق المنافذ البرية باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة والإنسانية، أكد للاخوة المسافرين عبر الميناء انه سيتم إغلاق الميناء ابتداءً من الساعة ال 12 من فجر يوم غد الثلاثاء 17 مارس باذن الله تعالى وعلى جميع المسافرين التقيد بالتعليمات تجنباً لتحملهم عناء السفر ومشقة الطريق.



واشار " الصيعري" الى إستكمال الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصحة وفرعها في محافظة حضرموت للوقاية من مرض كورونا والحد من دخوله اليمن سيتم فحص المسافرين الواصلين للميناء وتقديم الخدمات العلاجية في المركز الصحي بالميناء.

ونوه " الصيعري " ان عدد الحالات التي تم إخضاعها للفحص من فيروس كورونا بلغت ٢٢٨٢٩ شخص، ابتداء من تاريخ

٢٢/٢/ ٢٠٢٠م

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الي تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥م، مؤكداً ان جميع الحالات

سليمة ولله الحمد ، مشيرا الى ان جميع هذه الخدمات تتم للمسافرين كواجب إنساني وطني بءكل محاني وبدون اي ثمن.

شاكرا الجانب السعودي على حرصهم وتعاونهم في اتخاذ عدد من الاجراءات بشأن كورونا بالمنفذ السعودي بخصوص المسافرين ، والتنسيقات المستمرة في تذليل العديد من الصعاب في حركة المسافرين والبضائع من والى اليمن.

وفي ختام التصريح شكر" الصيعري" جهود الجميع بهذا الشان وفي مقدمتهم دولة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، ووزير النقل ووزير الصحة ومحافظ محافظة حضرموت ووكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء.

سائلاً الله تعالى ان يحفظ البلاد والعباد وجميع بلاد المسلمين من هذا الوباء.